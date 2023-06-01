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Закрите укриття у Києві: затримано трьох посадовців та охоронця медзакладу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закрите укриття у Києві: затримано трьох посадовців та охоронця медзакладу
Поліклініка в Києві, де було зачинене укриття
Фото: Associated Press

Через закрите укриття загинули троє людей

У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття затримано у порядку ст. 208 КПК України чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

«Наразі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю – за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті», – йдеться в повідомленні.

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. 

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.  За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).  Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

До слова, сьогодні уряд видав доручення перевірити всі укриття в країні.

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Теги: Київ укриття

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