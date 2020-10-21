Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)



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Посадовця затримали під час одержання 28 тис. гривень Фото: Київська міська прокуратура

Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому»

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Києві, та СБУ на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця та посередника.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, у серпні 2020 року старший державний виконавець Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції висунув вимогу громадянину щодо передачі йому грошових коштів за винесення постанови про передачу на його користь автомобіля в рахунок примусового стягнення заборгованості за рішенням суду.

Свої послуги держвиконавець оцінив у тисячу доларів США та повідомив, що кошти необхідно передати посереднику, який допоможе з документами у ході переоформлення автомобіля.

Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому» під час одержання ними неправомірної вигоди у сумі 28 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.