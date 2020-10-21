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    Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)

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    Посадовця затримали під час одержання 28 тис. гривень - Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)
    Посадовця затримали під час одержання 28 тис. гривень
    Фото: Київська міська прокуратура

    Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому»

    Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Києві, та СБУ на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця та посередника.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, у серпні 2020 року старший державний виконавець Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції висунув вимогу громадянину щодо передачі йому грошових коштів за винесення постанови про передачу на його користь автомобіля в рахунок примусового стягнення заборгованості за рішенням суду.

    Свої послуги держвиконавець оцінив у тисячу доларів США та повідомив, що кошти необхідно передати посереднику, який допоможе з документами у ході переоформлення автомобіля.

    Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому» під час одержання ними неправомірної вигоди у сумі 28 тис. гривень.

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    Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)
    Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)
    Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

    прокуратура СБУ Київ корупція в Україні хабар Державне бюро розслідувань
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