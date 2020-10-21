Столичні правоохоронці затримали на хабарі державного виконавця (фото)
Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому»
Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Києві, та СБУ на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця та посередника.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За даними слідства, у серпні 2020 року старший державний виконавець Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції висунув вимогу громадянину щодо передачі йому грошових коштів за винесення постанови про передачу на його користь автомобіля в рахунок примусового стягнення заборгованості за рішенням суду.
Свої послуги держвиконавець оцінив у тисячу доларів США та повідомив, що кошти необхідно передати посереднику, який допоможе з документами у ході переоформлення автомобіля.
Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому» під час одержання ними неправомірної вигоди у сумі 28 тис. гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.