У Києві пролунали вибухи

На підступах до столиці працює ППО

У Києві було чутно вибухи, працює ППО. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу БпЛА.

Раніше в Київській області вже працювала протиповітряна оборона.

До слова, унаслідок ракетного удару 30 червня зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Цей удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.