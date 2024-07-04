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У Києві пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
фото ілюстративне

На підступах до столиці працює ППО

У Києві було чутно вибухи, працює ППО. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу БпЛА.

Раніше в Київській області вже працювала протиповітряна оборона.

До слова, унаслідок ракетного удару 30 червня зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Цей удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. 

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога вибух Київ

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