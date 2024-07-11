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В Україні друга масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні друга масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Згодом вона поширилася на всю Україну. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 17:42 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні друга масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин фото 1

Нагадаємо, раніше у всіх областях України вже була оголошена повітряна тривога, однак вона протривала лише пів години.

Як повідомлялося, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.

До слова, Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато».

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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