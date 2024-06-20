У Києві та області працювали сили ППО

Мешканці столиці та Київської області могли чути вибухи

У Києві та області вночі 20 червня працювали сили ППО. Про це повідомляли Київська ОВА та міський голова Києва Віталій Кличко.

У Київській ОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Відтак, сили ППО працюють по цілях.

Там закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, російські загарбники під час своєї атаки минулої ночі уразили Науково-дослідницький інститут у Львові.

Як повідомлялося, уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «Шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові. Унаслідок ворожої атаки «Шахедами» у Малехові Львівської громади пошкоджено декілька будівель.