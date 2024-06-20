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У Києві та області працювали сили ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві та області працювали сили ППО
фото ілюстративне

Мешканці столиці та Київської області могли чути вибухи

У Києві та області вночі 20 червня працювали сили ППО. Про це повідомляли Київська ОВА та міський голова Києва Віталій Кличко.

У Київській ОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Відтак, сили ППО працюють по цілях.

Там закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, російські загарбники під час своєї атаки минулої ночі уразили Науково-дослідницький інститут у Львові.

Як повідомлялося, уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «Шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові. Унаслідок ворожої атаки «Шахедами» у Малехові Львівської громади пошкоджено декілька будівель.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
Теги: тривога вибух системи ППО

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