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В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
фото: glavcom.ua

Повітряна тривога лунала, через зліт МіГ-31К

Станом на 22:49 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, тривога пов'язана з ракетною небезпекою, через зліт МіГ-31К. О 23:14 почали лунали відбої тривоги

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, раніше у всіх областях України вже була оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.

До слова, Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато».

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: росія окупанти війна обстріл Україна безпілотник тривога Повітряні сили ЗСУ

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