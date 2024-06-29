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Росія атакувала Харківщину: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Харківщину: наслідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога на Харківщині лунає понад дві години

У Харкові о 16:01 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Про це повідомляє Суспільне.

Згодом керівник МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків: «Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється».

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Росія атакувала Харківщину: наслідки фото 1

Нагадаємо, що в окупаційному війську Росії в Україні лютує тиф та холера. Журналіст прослідкував, що російські пабліки почали писати про поширення тифу та холери. Так, Telegram-канал «Два майори» пише, що в Херсонській області «від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає».

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Теги: Харків вибух росія війна Україна тривога

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