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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

У всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. О 21:43 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року.

До слова, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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