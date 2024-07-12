В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

У всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. О 21:43 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року.

До слова, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.