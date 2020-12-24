У Києві прорвало трубопровід: без води будинки і школа

Частина киян через аварії залишилась без води

Мешканці Микільської Борщагівки на добу залишились без води

На бульварі Кольцова, 19 у Святошинському районі Києва сталося аварійне пошкодження магістралі Д-200 мм. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим без водопостачання залишились будівлі за адресами:

вул. Зодчих, 34, 36;

б-р Кольцова, 17А, 17Б, 17В;

б-р Кольцова, 17А, 19 (бойлер на гарячу воду);

вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131).

Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт - 1 доба.

Направлено автоцистерну з питною водою на вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131).

Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Введенська, 26, 32, 23, 25;

вул. Щекавицька, 25;

вул. Маршала Малиновського, 5, 7, 8, 9, 12, 13;

вул. Братиславська, 11А, 9А, 9В;

вул. Жилянська, 72, 99.

Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.