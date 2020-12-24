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    Новини

    У Києві прорвало трубопровід: без води будинки і школа

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    Частина киян через аварії залишилась без води - У Києві прорвало трубопровід: без води будинки і школа
    Частина киян через аварії залишилась без води
    Фото з відкритих джерел

    Мешканці Микільської Борщагівки на добу залишились без води

    На бульварі Кольцова, 19 у Святошинському районі Києва сталося аварійне пошкодження магістралі Д-200 мм. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим без водопостачання залишились будівлі за адресами:

    • вул. Зодчих, 34, 36;
    • б-р Кольцова, 17А, 17Б, 17В;
    • б-р Кольцова, 17А, 19 (бойлер на гарячу воду);
    • вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131).

    Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт - 1 доба.

    Направлено автоцистерну з питною водою на вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131). 

    Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Введенська, 26, 32, 23, 25;
    • вул. Щекавицька, 25;
    • вул. Маршала Малиновського, 5, 7, 8, 9, 12, 13;
    • вул. Братиславська, 11А, 9А, 9В;
    • вул. Жилянська, 72, 99.

    Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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