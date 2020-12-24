У Києві прорвало трубопровід: без води будинки і школа
Мешканці Микільської Борщагівки на добу залишились без води
На бульварі Кольцова, 19 у Святошинському районі Києва сталося аварійне пошкодження магістралі Д-200 мм. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим без водопостачання залишились будівлі за адресами:
- вул. Зодчих, 34, 36;
- б-р Кольцова, 17А, 17Б, 17В;
- б-р Кольцова, 17А, 19 (бойлер на гарячу воду);
- вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131).
Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт - 1 доба.
Направлено автоцистерну з питною водою на вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131).
Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Введенська, 26, 32, 23, 25;
- вул. Щекавицька, 25;
- вул. Маршала Малиновського, 5, 7, 8, 9, 12, 13;
- вул. Братиславська, 11А, 9А, 9В;
- вул. Жилянська, 72, 99.
Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.