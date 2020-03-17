У Києві проведено обробку гуртожитку, де проживав заражений коронавірусом хлопець (фото)
Попереджувальні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня
У Києві рятувальники провели санітарну обробку в приміщеннях гуртожитку музичної академії на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці, де проживав чоловік, у його підтверджено коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
«З метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві спільно з відділенням Київської аварійно-рятувальної служби КМДА провели санітарну обробку у приміщеннях гуртожитку музичної академії на вул. Дашавській, що у Солом'янському районі столиці», - йдеться в повідомленні.
«Заходи проводились у зв'язку з проживанням у даному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль. Нагадаємо, що попереджувальні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня», - розповіли рятувальники.
13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус. На даний момент пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні лікарні вже з підтвердженим напередодні діагнозом коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, наразі в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.
Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.
Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.