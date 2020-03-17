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    У Києві проведено обробку гуртожитку, де проживав заражений коронавірусом хлопець (фото)

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    Санітарну обробку провели&nbsp;працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС - У Києві проведено обробку гуртожитку, де проживав заражений коронавірусом хлопець (фото)
    Санітарну обробку провели працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС
    Фото: ДСНС

    Попереджувальні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня

    У Києві рятувальники провели санітарну обробку в приміщеннях гуртожитку музичної академії на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці, де проживав чоловік, у його підтверджено коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    «З метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві спільно з відділенням Київської аварійно-рятувальної служби КМДА провели санітарну обробку у приміщеннях гуртожитку музичної академії на вул. Дашавській, що у Солом'янському районі столиці», - йдеться в повідомленні.

    «Заходи проводились у зв'язку з проживанням у даному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль. Нагадаємо, що попереджувальні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня», - розповіли рятувальники.

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    У Києві проведено обробку гуртожитку, де проживав заражений коронавірусом хлопець (фото)
    У Києві проведено обробку гуртожитку, де проживав заражений коронавірусом хлопець (фото)
    У Києві проведено обробку гуртожитку, де проживав заражений коронавірусом хлопець (фото)

    13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні Києва з підозрою на коронавірус. На даний момент пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні лікарні вже з підтвердженим напередодні діагнозом коронавірусної інфекції.

    Нагадаємо, наразі в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

    Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

    Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

    Київ ДСНС рятувальники карантин чоловік коронавірус
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