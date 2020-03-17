Кличко показав, як треба мити руки і боксерські рукавички (відео)



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Мер радить киянам ретельно мити руки

Мер Києва Віталій Кличко закликає громадян дотримуватися правил особистої гігієни для запобігання зараження коронавірусом.

Зокрема, він підкреслює, що треба часто мити руки з милом.

Кличко зняв відеоролик, в якому показав, як треба мити руки, а заодно і боксерські рукавички.

Відео він виклав у популярній мережі ТікТок.

Раніше столична влада дала киянами рекомендації, як вберегтися від коронавірусу.

Крім того, Кличко записав відео, в якому відповів на п’ять запитань, які йому найчастіше ставлять користувачі у соціальних мережах.