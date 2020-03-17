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    Кличко показав, як треба мити руки і боксерські рукавички (відео)

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    Кличко показав, як треба мити руки і боксерські рукавички (відео)

    Мер радить киянам ретельно мити руки

    Мер Києва Віталій Кличко закликає громадян дотримуватися правил особистої гігієни для запобігання зараження коронавірусом. 

    Зокрема, він підкреслює, що треба часто мити руки з милом.

    Кличко зняв відеоролик, в якому показав, як треба мити руки, а заодно і боксерські рукавички.

    Відео він виклав у популярній мережі ТікТок

    @klitschko.v

    ...Не забувайте##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge

    Wash Your Hands - Mache Seibel

    Раніше столична влада дала киянами рекомендації, як вберегтися від коронавірусу.

    Крім того, Кличко записав відео, в якому відповів на п’ять запитань, які йому найчастіше ставлять користувачі у соціальних мережах.

    Віталій Кличко Київ карантин кияни коронавірус
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