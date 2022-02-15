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    «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні

    Щороку українці у всьому світі створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну - «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні
    Щороку українці у всьому світі створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну
    фото з відкритих джерел

    Акція «Ангели пам’яті» триватиме 18-20 лютого

    18 лютого 2022 року на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві дев‘ятий раз відбудеться тиха акція «Ангели пам’яті», приурочена Героям Небесної Сотні.

    Ініціатори акції – відома українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька і «Територія А», які 2014 року започаткували символічну традицію поминати загиблих за Україну білими ангелами.

    Щороку українці у всьому світі створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну і нашу спільну болючу пам’ять та віру в перемогу світла над темрявою. Паперових ангелів у Києві розвішують на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців, котрі відстоювали своє право за гідність.

    Цьогоріч приєдналися кілька десятків великих і малих українських міст, сіл, ініціативу підтримали школи, виші, військові частини, бібліотеки, музеї у різних куточках нашої країни. До акції долучаються українські громади і амбасади із понад 15 країн світу, серед них – Австралії, Австрії, Болгарії, Бразилії, Великобританії, Греції, Канади, Латвії, Норвегії, ОАЕ, ПАР, Польщі, Португалії, США, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Швейцарії.

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    «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні
    «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні
    «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні
    «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні
    фото з відкритих джерел

    «Акція «Ангели пам’яті» перетворилася із невеликої київської ініціативи на масштабну народну акцію шани і любові по всьому світу. Нині вже важко відслідкувати всі місця проведення акції, яка залишилася тихою (бо відбувається без гасел і лозунгів, лише з молитвами, свічками і ангелами), але стала всесвітньою перекличкою своїх від Австралії до Бразилії, від Норвегії до ПАР. Це до сліз зворушливо і радісно. Для мене кожен ангел – цінний, він не лише символ загиблих за Україну, а й знак небайдужості тих, хто попри всі складності творить нову омріяну Україну. Щиро дякую всім, хто приєднався до нас», – коментує ініціаторка події Анжеліка Рудницька.

    Цьогоріч «Ангели пам’яті» триватимуть 18-20 лютого. Акція «Ангели пам’яті» проходить за підтримки команди Національний музей Революції Гідності (Maidan Museum).

    Нагадаємо, у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

    Нагадаємо, у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

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    Теги: акція українці музей Небесная сотня співачка
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    «Ангели пам'яті». У Києві відбудеться акція вшанування героїв Небесної сотні