Ціни на яйця різко виростуть: коли і скільки заплатимо

Ціни на яйця можуть злетіти майже вдвічі

Що буде з цінами на яйця і чи є шанс зниження їх вартості?

В Україні вартість яєць може збільшитися майже вдвічі – до 40 гривень. Таке різке підвищення пов'язане з рекордним зменшенням виробництва цієї продукції.

Так, за словами аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Світлани Литвин, вартість десятка яєць може зрости вже з наступного місяця.

«Приблизно з серпня почне зростати ціна на курячі яйця, і вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому – близько 40 грн за десяток. Ця ціна, швидше за все, буде триматися до наступної весни», – прогнозує експерт.

З чим пов'язане зростання цін на яйця

Подорожчання яєць на початку року відбулося через безпрецедентне зниження їх виробництва в січні-травні – майже на 25%. Такого не було останні років двадцять.

Скорочення, своєю чергою, пов'язане зі зростанням на 60% цін на кормові культури для птиці. В таких умовах виробники практично працюють у збиток без підвищення ціни на яйця.

Другим фактором збитковості виробництва є зниження експорту яєць – майже вдвічі за 5 місяців.

«У червні 2021 року ціна на основні кормові культури – пшеницю і кукурудзу – зросла на 60%, в той же час ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. В таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості», – говорить Литвин.

Нагадаємо, українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди. Фермери бідкаються, що черешню не купують навіть на переробку.

Цікаво, що у межах фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста.

Також, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів. Також експерти спрогнозували, що урожай груші в Україні цього року буде рекордно низьким.

Джерело: rbc.ua