Столична поліція затримала злодія, який викрав із банківського сейфу 300 тис. грн (фото, відео)



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Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили викрадені грошові кошти Фото: Нацполіція

Грабіжником виявився 48-річний уродженець Донеччини

В одному із відділень банку на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі столиці спрацювала сигналізація. На місце негайно прибули працівники охоронної фірми та правоохоронці.

Правоохоронці оглянули місце події, переглянули відео з камер спостереження та встановили, що невідомий шляхом віджиму вхідних дверей проник в офіс, звідки викрав із сейфу понад 300 тис. гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Камери зафіксували чоловіка, а працівники поліції в результаті комплексу оперативно-розшукових заходів затримали зловмисника. Ним виявився 48-річний уродженець Донеччини.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили викрадені грошові кошти.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.