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    У Києві п’яний чоловік випав із екскурсійного теплохода (фото, відео)

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    Поліцейські кинули чоловіку рятувальний круг та допомогли вибратися з води - У Києві п’яний чоловік випав із екскурсійного теплохода (фото, відео)
    Поліцейські кинули чоловіку рятувальний круг та допомогли вибратися з води
    Фото: Нацполіція

    Чоловік напідпитку відпочивав на кораблі та під час руху не втримався і впав у воду

    Поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції та попрямували до чоловіка, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські надали незнайомцю рятувальний круг та допомогли йому вибратися із води.

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    У Києві п’яний чоловік випав із екскурсійного теплохода (фото, відео)
    У Києві п’яний чоловік випав із екскурсійного теплохода (фото, відео)

    «Ми з’ясували, що потерпілий напідпитку відпочивав на кораблі та під час руху не втримався і впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, однак він відмовився. Хочу наголосити усім киянам та гостям столиці, щоб поводили себе відповідально під час відпочинку на воді, не вживали алкоголь, не пірнали у незнайомих зонах та не запливали за буї, адже це може призвести до травмування та летальних випадків», – сказав інспектор сектору превенції відділу поліції в річковому порту Київ Олександр Оболонський.

    Із початку року в Києві на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

    Теги: Національна поліція України Київ алкогольне сп'яніння річка Дніпро чоловік
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    У Києві п’яний чоловік випав із екскурсійного теплохода (фото, відео)