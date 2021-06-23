Із затоки на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка

Рятувальники дістали тіло чоловіка з водойми за допомогою водолазно-рятувального спорядження

Слідчі будуть встановлювати обставини трагічного випадку

У середу, 23 червня, у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби від правоохоронних органів о 10:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники встановили, що на поверхні води на відстані 10 м від берега знаходиться тіло чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було вилучено та передано слідчо-оперативній групі для встановлення обставин трагічного випадку.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомлялося, 22 червня на поверхні води на річці Дніпро біля Пішохідного мосту було виявлено тіло людини.

20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

22 червня близько 20:30 поблизу с. Козаровичі Вишгородського району місцевим населенням з води було піднято тіло дитини.