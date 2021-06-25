На Київському морі знайшли тіло чоловіка, що потонув із двома дітьми

Подружжя з двома дітьми на надувних матрацах віднесло в море

Пошуки чоловіка тривали чотири доби

У четвер, 24 червня, в акваторії Київського водосховища поблизу с. Лебедівка Вишгородського району місцевим населенням було знайдено тіло чоловіка, пошуки якого тривали чотири доби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, 20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища потонули три особи: батько 1985 року народження та дві дитини, 2011 та 2017 років народження.

Одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але, на жаль, дорогою у лікарню дитина померла.

22 червня близько 20:30 поблизу с. Козаровичі Вишгородського району місцевим населенням з води піднято тіло другої дитини, 2011 року народження. Тіло дівчинки було знайдено на відстані більше 10 кілометрів від місця зникнення.

Пошуки чоловіка продовжувалися до вчорашнього дня, хоча були переведені в пасивний режим.

Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.



