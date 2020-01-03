У Києві п'яний чоловік зламав поліцейському палець



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Перед затриманням правопорушник стояв на проїжджій частині та заважав руху автомобілів

У Києві під час адміністративного затримання правопорушника поліцейський отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

2 січня до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Валерія Лобановського невідомий стоїть на проїжджій частині та заважає руху автомобілів. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, прибувши за адресою, патрульні виявили чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводив себе агресивно й висловлювався нецензурною лайкою.

«Для складання протоколу за перебування у громадському місці у п’яному вигляді співробітники патрульної поліції прийняли рішення щодо адміністративного затримання фігуранта. Правопорушник почав опиратися, штовхав поліцейських. У результаті під час затримання один із правоохоронців отримав тілесні ушкодження у вигляді зламаного пальця руки», - йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 40-річний уродженець Харківської області.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.