У Києві п’яний водій таксі Bolt влетів у відбійник і стовп (відео)



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П'яний водій заснув за кермом і влетів у стовп Фото: скріншот відео

Водій таксі випив пів пляшки вина

У понеділок, 28 вересня, у Києві водій служби таксі Bolt на автомобілі Peugeot зачепив відбійник, а потім врізався у стовп.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як зізнався сам водій, він працював з 05:00 до 22:30. О 22:30 вирішив придбати собі вина і по дорозі додому випив половину пляшки. Потім він задрімав і прокинувся вже від удару.

Ніхто, окрім самого горе-таксиста, не постраждав.

Помітили його правоохоронці зі взводу супроводу, коли той складав запчастини в авто і збирався втекти. Водія встигли затримати і передали патрульним.

Як повідомлялося, за минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.

27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п'яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.