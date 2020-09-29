У Києві п’яний водій таксі Bolt влетів у відбійник і стовп (відео)
Водій таксі випив пів пляшки вина
У понеділок, 28 вересня, у Києві водій служби таксі Bolt на автомобілі Peugeot зачепив відбійник, а потім врізався у стовп.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Як зізнався сам водій, він працював з 05:00 до 22:30. О 22:30 вирішив придбати собі вина і по дорозі додому випив половину пляшки. Потім він задрімав і прокинувся вже від удару.
Ніхто, окрім самого горе-таксиста, не постраждав.
Помітили його правоохоронці зі взводу супроводу, коли той складав запчастини в авто і збирався втекти. Водія встигли затримати і передали патрульним.
Як повідомлялося, за минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.
27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п'яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.