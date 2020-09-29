  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві п’яний водій таксі Bolt влетів у відбійник і стовп (відео)

    • Розсилка
    П'яний водій заснув за кермом і влетів у стовп - У Києві п’яний водій таксі Bolt влетів у відбійник і стовп (відео)
    П'яний водій заснув за кермом і влетів у стовп
    Фото: скріншот відео

    Водій таксі випив пів пляшки вина

    У понеділок, 28 вересня, у Києві водій служби таксі Bolt на автомобілі Peugeot зачепив відбійник, а потім врізався у стовп.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як зізнався сам водій, він працював з 05:00 до 22:30. О 22:30 вирішив придбати собі вина і по дорозі додому випив половину пляшки. Потім він задрімав і прокинувся вже від удару.

    Ніхто, окрім самого горе-таксиста, не постраждав.

    Помітили його правоохоронці зі взводу супроводу, коли той складав запчастини в авто і збирався втекти. Водія встигли затримати і передали патрульним.

    Як повідомлялося, за минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.

    27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п'яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

    таксі ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies