Статистика шокує: за тиждень на дорогах Києва сталося понад 800 ДТП



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27 вересня на з’їзді з моста Патона перекинулася вантажівка Mercedes з землею, в результаті чого її водій загинув на місці Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП загинули двоє людей

Упродовж минулого тижня, з 21 по 27 вересня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 828 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 773). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У 58 ДТП є потерпілі (позаминулого тижня було 42 ДТП з потерпілими).

В результаті ДТП загинули двоє людей: водій вантажівки та велосипедист (тижнем раніше – чотири летальні випадки).

Травмовані 63 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 44), із них 12 мотоциклістів, 5 велосипедистів та водій самоката.

Відбулося 17 наїздів на пішоходів, із них 3 – на пішохідних переходах.





Як повідомлялося, за минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.