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    Статистика шокує: за тиждень на дорогах Києва сталося понад 800 ДТП

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    <span>27 вересня на з&rsquo;їзді з моста Патона перекинулася вантажівка Mercedes з землею, в результаті чого її водій загинув на місці</span> - Статистика шокує: за тиждень на дорогах Києва сталося понад 800 ДТП
    27 вересня на з’їзді з моста Патона перекинулася вантажівка Mercedes з землею, в результаті чого її водій загинув на місці
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП загинули двоє людей

    Упродовж минулого тижня, з 21 по 27 вересня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 828 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 773). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У 58 ДТП є потерпілі (позаминулого тижня було 42 ДТП з потерпілими).

    В результаті ДТП загинули двоє людей: водій вантажівки та велосипедист (тижнем раніше – чотири летальні випадки).

    Травмовані 63 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 44), із них 12 мотоциклістів, 5 велосипедистів та водій самоката.

    Відбулося 17 наїздів на пішоходів, із них 3 – на пішохідних переходах.


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    Як повідомлялося, за минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.

    Національна поліція України ДТП вантажівки статистика смерть водій автомобіль
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