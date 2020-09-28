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    У Києві п’яний, як чіп, водій Toyota влетів у стовп (фото)

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    Toyota врізалася в електроопору - У Києві п’яний, як чіп, водій Toyota влетів у стовп (фото)
    Toyota врізалася в електроопору
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У вихідні в Києві сталося сім ДТП за участі п'яних водіїв

    За минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Яскравий випадок стався на вулиці Дніпроводській, де водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Патрульні, які прибули на місце, одразу помітили у 31-річного чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти тест на місці пригоди, результат - 2,54 проміле, що майже у 13 разів перевищує дозволений рівень.

    Патрульні оформили на водія протокол за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Згодом водію стало зле, інспектори викликали на місце бригаду медиків та слідчо-оперативну групу.

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    У Києві п’яний, як чіп, водій Toyota влетів у стовп (фото)
    У Києві п’яний, як чіп, водій Toyota влетів у стовп (фото)

    Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п'яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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