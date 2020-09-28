У Києві п’яний, як чіп, водій Toyota влетів у стовп (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Toyota врізалася в електроопору Фото: Патрульна поліція Києва

У вихідні в Києві сталося сім ДТП за участі п'яних водіїв

За минулі вихідні столичні патрульні виявили 88 водіїв з ознаками сп'яніння, семеро з них стали учасниками ДТП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Яскравий випадок стався на вулиці Дніпроводській, де водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Патрульні, які прибули на місце, одразу помітили у 31-річного чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти тест на місці пригоди, результат - 2,54 проміле, що майже у 13 разів перевищує дозволений рівень.

Патрульні оформили на водія протокол за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Згодом водію стало зле, інспектори викликали на місце бригаду медиків та слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п'яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.