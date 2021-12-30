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    Масштабна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися вантажівка та евакуатор (фото)

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    Внаслідок зіткнення легковик впав із евакуатора - Масштабна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися вантажівка та евакуатор (фото)
    Внаслідок зіткнення легковик впав із евакуатора
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Рух трасою Київ–Чоп ускладнено

    У четвер, 30 грудня, близько 5 години ранку на 44 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та евакуатора, що перевозив легкове авто. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Внаслідок зіткнення легковик впав із евакуатора.

    У результаті ДТП є потерпілі. Патрульні не інформують про їхню кількість та стан.

    Наразі через ДТП рух лівими смугами траси перекрито в обох напрямках.

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    Масштабна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися вантажівка та евакуатор (фото)
    Масштабна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися вантажівка та евакуатор (фото)
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.

    Обставини автопригоди встановлюються.

    Як повідомлялося, вранці 29 грудня в Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автівка врізалась в електроопору.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
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    Масштабна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися вантажівка та евакуатор (фото)