Масштабна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися вантажівка та евакуатор (фото)

Рух трасою Київ–Чоп ускладнено

У четвер, 30 грудня, близько 5 години ранку на 44 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та евакуатора, що перевозив легкове авто. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Внаслідок зіткнення легковик впав із евакуатора.

У результаті ДТП є потерпілі. Патрульні не інформують про їхню кількість та стан.

Наразі через ДТП рух лівими смугами траси перекрито в обох напрямках.

Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.

Обставини автопригоди встановлюються.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня в Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автівка врізалась в електроопору.