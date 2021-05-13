У Києві п’яний водій врізався у пам’ятку архітектури (фото)

Стан сп'яніння водія у десять разів перевищував дозволений рівень

12 травня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Костянтинівській у Києві: водій BMW врізався у будинок. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Будинок, що постраждав у результаті ДТП, є пам'яткою архітектури національного значення та був зведений на початку XVIII століття.

Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік погодився пройти освідування на місці за допомогою приладу Драгер. Результат – 1,95 проміле, що майже у 10 разів перевищує дозволений рівень.

На водія склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Загалом 12 травня столичні патрульні виявили 33 водії з ознаками сп'яніння.

Як повідомлялося, 12 на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу. Водій бетонозмішувача перебував у стані алкогольного сп’яніння.