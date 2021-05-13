  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві п’яний водій врізався у пам’ятку архітектури (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП&nbsp;на вулиці Костянтинівській&nbsp; - У Києві п’яний водій врізався у пам’ятку архітектури (фото)
    ДТП на вулиці Костянтинівській 
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Стан сп'яніння водія у десять разів перевищував дозволений рівень

    12 травня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Костянтинівській у Києві: водій BMW врізався у будинок. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Будинок, що постраждав у результаті ДТП, є пам'яткою архітектури національного значення та був зведений на початку XVIII століття.

    Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

    Чоловік погодився пройти освідування на місці за допомогою приладу Драгер. Результат – 1,95 проміле, що майже у 10 разів перевищує дозволений рівень.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві п’яний водій врізався у пам’ятку архітектури (фото)
    У Києві п’яний водій врізався у пам’ятку архітектури (фото)
    У Києві п’яний водій врізався у пам’ятку архітектури (фото)

    На водія склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

    Загалом 12 травня столичні патрульні виявили 33 водії з ознаками сп'яніння.

    Як повідомлялося, 12 на проспекті Леся Курбаса в Києві перекинулася вантажівка-бетонозмішувач Mercedes. Бетон вилився на дорогу. Водій бетонозмішувача перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies