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    ДТП у Києві: Renault на «зебрі» збив пішохода

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    Чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу - ДТП у Києві: Renault на «зебрі» збив пішохода
    Чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу

    Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП

    У понеділок, 28 вересня, близько 12:30 на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Потерпілого госпіталізували із черепно-мозковою травмою до лікарні.

    Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, в тому числі і світло світлофора, на яке чоловік переходив дорогу.

    Як повідомлялося, 8 вересня у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля. Чоловік загинув.

    15 вересня на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з загиблими. В результаті ДТП загинув мотоцикліст, пішохід і в кареті швидкої допомоги помер пасажир мотоцикла.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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