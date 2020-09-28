ДТП у Києві: Renault на «зебрі» збив пішохода



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Чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП

У понеділок, 28 вересня, близько 12:30 на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Потерпілого госпіталізували із черепно-мозковою травмою до лікарні.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, в тому числі і світло світлофора, на яке чоловік переходив дорогу.

Як повідомлялося, 8 вересня у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля. Чоловік загинув.

15 вересня на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з загиблими. В результаті ДТП загинув мотоцикліст, пішохід і в кареті швидкої допомоги помер пасажир мотоцикла.