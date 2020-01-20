У Києві різко зросла захворюваність на грип: двоє дітей в реанімації



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У лікарнях із лабораторно підтвердженим грипом знаходяться 29 пацієнтів

У Києві за 3-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 59,5%. Наразі показник захворюваності становить 311. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 35,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 5 349 (зростання на 31,2%), дорослих – 3827 особи (зростання на 41,3%).

«У структурі захворюваності діти становлять 58,3%, а на попередньому тижні – 60,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 29,2%: 2116 випадків, що становить 39,6% від загальної кількості захворілих дітей і 23,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 3-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 115 – діти.

Наразі в Олександрівській клінічній лікарні, у київських міських клінічних лікарнях № 4 та № 9 знаходяться 17 пацієнтів із лабораторно підтвердженим грипом, а у Київській міській дитячій інфекційній лікарні – 12 дітей. Стан госпіталізованих – від тяжкого до середньої важкості. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«Одну з хворих лікарям довелося рятувати від пневмонії дуже тяжкого перебігу, яка була ускладненням грипу. Також хвороба не обходить і дітей. Рік тільки почався, а з важким грипом у реанімації вже перебували двоє маленьких киян: віком чотирнадцять років та сім місяців», – розповіла Гінзбург.

Директорка Департаменту охорони здоров’я наголосила, що ефективно протистояти грипу можна, якщо пам’ятати два простих правила.

«По-перше, кожен із нас має не лише пам’ятати, а й дотримуватися правила: захворів – сиди вдома. По-друге: закликаю повірити доказовій медицині, яка стверджує, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Вакцинуйтеся, аби не захворіти. Залишайтеся вдома, якщо «підхопили» вірус, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Та в будь-якому разі при перших симптомах недуги звертайтеся до лікаря і не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо фахівець вбачає в ній необхідність!» – підсумувала Гінзбург.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 50 734 особи», – додав Поворозник.