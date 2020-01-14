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    П’ятеро українців померли від грипу з початку епідсезону

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    П’ятеро українців померли від грипу з початку епідсезону

    з 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн людей (5,8% населення), із них 1,5 млн – діти (68% від усіх хворих). Госпіталізовано 61 842 людини

    В Україні з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померли п’ятеро людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

    «Із жовтня 2019 по 12 січня 2020 року від ускладнень грипу померли 5 дорослих: дві жінки та троє чоловіків. Троє померлих зареєстровано на Житомирщині, по одному на Тернопільщині та Запоріжжі. Ніхто із померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок зафіксовано 31 грудня», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн людей (5,8% населення), із них 1,5 млн – діти (68% від усіх хворих). Госпіталізовано 61 842 людини.

    У Центрі громадського здоров’я закликали українців за перших симптомів грипу обов’язково звертатися до сімейного лікаря, оскільки самолікування може бути шкідливим для здоров’я.

    Симптоми грипу: раптовий початок хвороби; головний біль; ломота у м’язах та суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель; в окремих випадках - блювота і діарея.

    В ЦГЗ нагадали, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип і ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

    Як повідомлялося, станом на 13 січня в Україні, за даними ЦГЗ, було зафіксовано з початку епідсезону три летальних випадки внаслідок грипу.

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