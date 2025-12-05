Головна Київ Новини
У центрі Києва боєць ММА побив перехожого 

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У центрі Києва боєць ММА побив перехожого 
Спортсмену загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Лікарі діагностували у потерпілого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки

У центрі Києва на вулиці Хрещатик увечері 4 грудня сталася бійка. Поліцейські затримали чоловіка, який займається змішаними бойовими мистецтвами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Поліцейські Печерського управління поліції під час патрулювання вулицею Хрещатик виявили чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості. Правоохоронці надали громадянину першу медичну допомогу, викликали швидку та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. Лікарі діагностували у 30-річного потерпілого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломом скроневої кістки.

Поліцейські виявили чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості
Поліцейські виявили чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості
фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Оперативні працівники встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець. За словами правоохоронців, між молодиком та чоловіком виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вдарив потерпілого кулаком в обличчя, від чого останній втратив свідомість та впав на землю.

Поліцейські затримали спортсмена на місці події та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

До слова, у Києві поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко побили свого 39-річного сусіда, ледь не довівши його до смерті. Причиною жорстокої розправи став нібито гучний шум – зловмисники прийшли з’ясовувати стосунки через музику, яку чоловік слухав уночі.

