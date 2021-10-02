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    У Києві розпочалася церемонія нагородження кращих вчителів року (трансляція)

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    Цьогоріч у конкурсі взала участь рекордна кількість вчителів - У Києві розпочалася церемонія нагородження кращих вчителів року (трансляція)
    Цьогоріч у конкурсі взала участь рекордна кількість вчителів
    фото з відкритих джерел

    Церемонія нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2021 відбувається на Софійській площі столиці

    Напередодні Дня учителя у Києві розпочалася церемонія Global Teacher Prize Ukraine 2021. Цього року урочистості відбуваються на Софійській площі столиці. У ході церемонії стане відомим ім’я найкращого вчителя України.
    Нагорода вважається «Нобелівською премією для вчителів» та присвоюється уже п'ять років.
    Серед учасників із усієї України, відібрали десятку найкращих, серед яких оберуть найкращого.
    Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував видачу премій освітянам, учні яких стали переможцями міжнародних олімпіад. Про це глава держави сказав під час зустрічі з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу «Учитель року».

    «Окрім учнів – переможців міжнародних олімпіад, премії президента України будуть отримувати вчителі, які їх підготували», – заявив Зеленський.

    До слова, нещодавно український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених.

    Також українець переміг у конкурсі винаходів Кремнієвої долини.

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    Теги: Київ конкурс вчитель державні нагороди
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    У Києві розпочалася церемонія нагородження кращих вчителів року (трансляція)