У Києві розпочалася церемонія нагородження кращих вчителів року (трансляція)

Церемонія нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2021 відбувається на Софійській площі столиці

Напередодні Дня учителя у Києві розпочалася церемонія Global Teacher Prize Ukraine 2021. Цього року урочистості відбуваються на Софійській площі столиці. У ході церемонії стане відомим ім’я найкращого вчителя України.

Нагорода вважається «Нобелівською премією для вчителів» та присвоюється уже п'ять років.

Серед учасників із усієї України, відібрали десятку найкращих, серед яких оберуть найкращого.