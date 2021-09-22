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    Український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених

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    Ілля Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за &laquo;дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство&raquo; - Український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених
    Ілля Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за «дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство»
    Фото: 3849.com.ua

    Переможці конкурсу отримають сім тис. євро за кожен свій проєкт

    Єврокомісія оголосила переможців 32-го Конкурсу молодих вчених ЄС, серед яких цього року є українець Ілля Наливайко. Про це пише сайт Єврокомісії.

    Українець отримав премію за роботу у сфері математики за «дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство». Головні призи Конкурсу молодих вчених ЄС отримали шість проєктів з України, Болгарії, Німеччини, Ірландії, Іспанії та Туреччини.

    Переможці отримають сім тисяч євро за кожен свій проєкт у галузі науки, техніки, техніки та математики (STEM), а також суспільних наук.

    Серед багатьох тем досліджень були квантові обчислення, інноваційні сонячні батареї та статистичне дослідження гендерних стереотипів у дітей 5-7 років.

    Другу та третю премії отримали проєкти з Болгарії, Чехії, Ірландії, Італії, Польщі, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Білорусі та Канади.

    Конкурс ЄС для молодих вчених був започаткований Європейською комісією у 1989 році для сприяння співробітництву між талановитими молодими людьми з різних країн, а також щоб відкрити для них можливість працювати під проводом провідних дослідницьких установ та вчених Європи.

    Як раніше повідомлялося, українець переміг у конкурсі винаходів Кремнієвої долини.

    До слова, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав найбільше наукове досягнення в історії.

    Теги: ЄС Єврокомісія конкурс наука Microsoft учні
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    Український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених