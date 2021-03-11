Вінницькі наркоторгівці: поліція області викрила аматорську фабрику з виробництва амфетаміну (відео)

Під час поверхневого огляду у кишенях затриманих поліцейські виявили пакети з амфетаміном та марихуаною

Вінницькі правоохоронці 10 березня затримали трьох зловмисників, які у підсобних приміщеннях приватного домогосподарства в селі Нова Прилука Турбівської територіальної громади Вінниччини облаштували нарколабораторію. Під час обшуку поліцейські вилучили велику партію психотропів, обладнання для їх виготовлення, прекурсори та зброю.

Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, встановлено, що 35-річний вінничанин організував злочинну діяльність з виготовлення та збуту наркотиків на території регіону. Наркотичні речовини зловмисник виготовляв разом зі своїми 37 та 40-річними подільниками у сараях. Трьох підозрюваних оперативники затримали на місці вчинення злочину, коли вони якраз виготовили чергову партію амфетаміну.

Під час проведення санкціонованого обшуку у господарських приміщеннях поліцейські вилучили обладнання та прекурсори для виготовлення психотропних наркотичних речовин, електронні ваги, колби, кислоти, різні ємності, що свідчить про їх протиправну діяльність, а також готову наркотичну продукцію – амфетамін. Також у зловмисників вилучена зброя – револьвер, пістолет та арбалет.

Під час поверхневого огляду у кишенях затриманих поліцейські виявили пакети з амфетаміном та марихуаною. Вилучені наркотичні речовини та зброя направлені на експертизу.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу, а саме: ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч.2 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 321 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин) та ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування, після проведення експертиз буде надана остаточна правова кваліфікація діям зловмисників.

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