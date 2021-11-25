У Києві шахраї продавали фейкові посвідчення членів місії ОБСЄ (фото)

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему

Столичні правоохоронці викрили та повідомили про підозру в шахрайських діях особі, яка за грошову винагороду видавала громадянам посвідчення неіснуючої міжнародної організації, замаскованої під ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва діє злочинна група, учасники якої причетні до виготовлення та продажу посвідчень членів «Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ» (International Diplomatic Mission), яку зловмисники видавали за справжню ОСБЄ.

Так, для реалізації злочинного плану учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, схожою на офіційний веб-сайт зазначеної установи.

За наявними даними, за грошову винагороду у розмірі 1,5 тис. євро учасники групи «зараховували» громадян України та нерезидентів (вихідців із країн Близького Сходу) до списку членів «дипломатичної місії ОБСЄ», а фактично у зазначені громадські організації. Після цього зловмисники виготовляли та видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні, що начебто надають можливість перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень, отримання через рік після вступу в організацію дипломатичних паспортів, соціальної допомоги та безкоштовного лікування за кордоном, а також інші привілеї.

За попередніми даними, «послугами» зловмисників скористалися сотні громадян. Водночас, членство у вищезазначеній громадській організації не надавало їм жодних привілеїв.

24 листопада під процесуальним керівництвом прокурорів Печерської окружної прокуратури Києва та за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ слідчими Печерського управління поліції проведено ряд обшуків, у ході яких вилучено десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади з явними ознаками підроблення.

За результатами слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано одну з учасниць злочинної групи, якій повідомлено про підозру за двома епізодами шахрайських дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (підроблення документів).

Досудове розслідування триває.