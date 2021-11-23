У Києві шахрайський call-центр щомісяця викрадав із банківських карток 1,5 млн грн

Громадянам повідомляли про блокування картки та випитували конфіденційну інформацію

Співробітники кіберполіції Київщини викрили шахрайський call-центр, який організували двоє мешканців столичної області. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Оператори call-центру в Києві видавали себе за працівників банку. Зловмисники залучили до роботи 15 операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій. Також організатори на хакерських форумах купували бази даних клієнтів банків, яким телефонували оператори call-центру.

Громадянам повідомляли про блокування картки та пропонували пройти верифікацію, збільшити ліміт на банківських картках, відкрити новий рахунок з певним лімітом, а також повідомляли про «погодження» збільшення кредитного балансу на банківських картках.

Під такими приводами оператори випитували конфіденційну інформацію, зокрема СVV-коди, номери, пін-коди банківських карт та авторизаційні дані до онлайн-банкінгу. Надалі гроші потерпілих перераховували на підконтрольні рахунки, оформлені на третіх осіб. Потім отримані гроші переводили у криптовалюту.

Також оператори call-центру телефонували громадянам нібито від імені працівників поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, випитували фінансові дані.

Щомісячний прибуток зловмисників складав 1,5 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування call-центру. За результатами вилучили жорсткі диски, комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, «чорнові» записи та серверне обладнання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Як повідомлялося, злочинна група, організатором якої був мешканець Вінниччини, ошукала людей на кілька мільйонів гривень. Шахраї заробляли гроші під приводом продажу товарів в інтернеті.

«Нова пошта» попереджає про нову шахрайську схему з посилками.

До слова, поліція затримала жінку, що ошукала киянку за схемою «ваш родич потрапив у ДТП».