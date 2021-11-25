«Ваш родич у лікарні». У Києві затримано шахрая, що ошукав двох пенсіонерів

Правоохоронці повідомили про підозру 43-річному луганчанину

Столичні правоохоронці затримали шахрая, який за схемою «ваш родич у лікарні» ошукав пенсіонерів на 100 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 43-річному луганчанину, який шахрайським шляхом заволодів коштами двох пенсіонерів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада поточного року чоловік за схемою «ваш родич у лікарні» ошукав двох людей. Так, зателефонувавши 83-річному чоловіку на домашній телефон чоловік повідомив, що його похресник потрапив у ДТП та потребує негайного лікування вартістю 15 тис. грн. Будучи введеним в оману, чоловік погодився передати зловмиснику вказану суму коштів.

Згодом за аналогічною схемою чоловік ошукав 85-річну пенсіонерку, повідомивши, що її донька після ДТП потребує лікування. Отримавши згоду потерпілої оплатити лікування доньки, зловмисник заволодів її заощадженнями на загальну суму понад 85 тис. грн.

Зловмисника вдалося затримати по «гарячих слідах». Гроші пенсіонерки у нього вилучено.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Печерського управління поліції Києва.

Як повідомлялося, нещодавно поліція затримала жінку, що ошукала киянку за схемою «ваш родич потрапив у ДТП».