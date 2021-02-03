У Києві складають списки людей, яких першими вакцинуватимуть від Covid-19

Віталій Кличко використовує всі свої іноземні контакти та зв'язки, щоб забезпечити киян вакциною

Київська міська рада на засіданні 11 лютого розгляне питання про виділення 140 млн грн із бюджету міста на вакцинацію киян. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На найближчому засіданні Київради – 11 лютого – ми плануємо внести зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки і виділити 140 млн грн на вакцинацію від Covid-19 у столиці», – сказав мер.

Керівникам столичних закладів охорони здоров’я доручено створити стаціонарні пункти щеплення та мобільні виїзні бригади.

«Зараз ми робимо все, щоб якнайшвидше підписати контракт на закупівлю вакцини від коронавірусу. Переговори відбуваються непросто. Ви знаєте, що сьогодні в світі – дефіцит вакцини, бо виробники не встигають виготовляти її в законтрактованих обсягах. І я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки, всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити киян вакциною», – підкреслив Кличко.

Мер також розповів, що вже складають списки людей, яких вакцинуватимуть в першу чергу. Він зазначив, що, за наказом Міністерства охорони здоров’я України, Консультативно-діагностичні центри міста розпочали верифікацію цільових груп для вакцинації від коронавірусу.

«На базі цих даних складатимуть списки людей, яким буде запропонована вакцина. І говорити, скільки киян відмовляється від вакцинації – поки зарано, – сказав мер столиці. – Підкреслю, ми повинні упередити масове поширення хвороби, захистити, насамперед, уразливі категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста! Це, насамперед, – лікарі, працівники соціальних служб, сфери освіти, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури, люди похилого віку».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.

Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

До слова, ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer.