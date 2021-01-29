МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації: хто і коли отримає щеплення

Урядовці обіцяють почати вакцинацію у лютому

Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

Лютий-квітень: 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.

Квітень-травень: 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.

Травень-червень: 363 тисячі інших медпрацівників.

Червень-липень: 2,9 млн людей у віці 70-79 років.

Липень-серпень: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.

Серпень-вересень: 2,3 млн людей у віці 65-69 років.

Вересень-жовтень: 1,4 млн працівників освіти.

Жовтень-листопад: 2,8 млн людей у віці 60-64 роки.

Листопад-грудень: 1,7 млн представників інших категорій.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації в кожній області.

Також нагадаємо, 27 січня Верховна Рада планувала затвердити План вакцинації українців, що складався з чотирьох етапів.

Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.