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    МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації: хто і коли отримає щеплення

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    Календарний план складається з п&rsquo;яти етапів вакцинації дев'яти груп населення - МОЗ представив календарний план Covid-вакцинації: хто і коли отримає щеплення
    Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення
    Фото з відкритих джерел

    Урядовці обіцяють почати вакцинацію у лютому

    Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

    Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

    Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

    • Лютий-квітень: 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.
    • Квітень-травень: 1,9 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.
    • Травень-червень: 363 тисячі інших медпрацівників.
    • Червень-липень: 2,9 млн людей у віці 70-79 років.
    • Липень-серпень: 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.
    • Серпень-вересень: 2,3 млн людей у віці 65-69 років.
    • Вересень-жовтень: 1,4 млн працівників освіти.
    • Жовтень-листопад: 2,8 млн людей у віці 60-64 роки.
    • Листопад-грудень: 1,7 млн представників інших категорій.
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    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації в кожній області.

    Також нагадаємо, 27 січня Верховна Рада планувала затвердити План вакцинації українців, що складався з чотирьох етапів.

    Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

    Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. 

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

     Читайте також: 

      Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський щеплення вакцинація населення Денис Шмигаль
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