Стало відомо, коли Одеса отримає першу партію вакцин від Covid-19

В січні Україна подала заявку на участь до першої хвилі вакцинації

Партія вакцин буде доставлена в Одесу після розподілу загальної кількості вакцин в рамках глобальної ініціативи Covax для України.

Про це на on-line брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

За словами чиновника, на даний момент підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech. Надіслані вакцини будуть розподілені між усіма областями країни.

«Україна почне вакцинацію в лютому. А значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива Covax надасть вакцини проти Covid-19 в межах першої хвилі розподілу», — заявив Іващенко.

Також, чиновник нагадав, що в січні Україна подала заявку на участь до першої хвилі вакцинації. Згідно з документом будуть використовуватися вакцини «Pfizer», «Biontech» і наша держава зможе забезпечити перевезення і зберігання вакцин в умовах низькотемпературних контейнерів.

Відзначимо, що Україна також стала одним з учасників глобальної ініціативи ВООЗ по вакцинації — Gavi-альянсу. Таким чином, передбачається забезпечення 20% населення України вакциною проти Covid-19. Спочатку 20% вакцин для населення України отримає безкоштовно, а в подальшому зможе закуповувати їх за нижчою ціною.

Заступник міністра підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я також здійснює пошук інших механізмів отримання вакцин. Зокрема, веде переговори з країнами Європейського Союзу з тим, щоб вони посприяли з доступом до вакцин.

Нагадаємо, у Китаї заарештували понад 80 людей за виготовлення підробленої вакцини від коронавірусу. Правоохоронці конфіскували понад три тисячі доз фальсифікату.