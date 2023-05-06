Підрив авто пропагандиста Прилєпіна: Росія знайшла «винних»
Росіяни традиційно вдалися до своїх пропагандистських заяв про «неонацистів» та «злий Захід»
РФ звинуватила США й Україну в нібито спланованому терористичному акті – підриві автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна, який у момент інциденту перебував усередині машини. Про це заявило міністерство внутрішніх справ Росії.
«Російські правоохоронні органи з'ясовують усі деталі події. Однак уже зараз із матеріалів, отриманих та оперативно відпрацьованих МВС і слідчим комітетом Росії, очевидно, що йдеться про черговий терористичний акт, організований і виконаний київським режимом, за яким стоять західні куратори», – ідеться в заяві російського відомства.
Там також зазначили, що нібито спланований теракт проти Прилєпіна є «черговим проявом того системного підходу до усунення ідейних опонентів, який стараннями Вашингтона з 2014 року активно насаджувався в Україні».
«Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, а й на їхніх західних покровителях, насамперед на США, чиїми стараннями від моменту державного перевороту в лютому 2014 р. ретельно вирощували замішаний на неонацизмі антиросійський проєкт в Україні», – традиційно заявили в МВС РФ.
Нагадаємо, 6 травня в Нижньому Новгороді було підірвано автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна. За різними даними з російськиї джерел, у нього важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг. Його забрали до лікарні медичним гелікоптером.
Як повідомила російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи, за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України».
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