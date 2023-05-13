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Штрафи на понад 15 млн грн: поліція Київщини показала разючу статистику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штрафи на понад 15 млн грн: поліція Київщини показала разючу статистику
Водії продовжують порушувати, попри посилення відповідальності
фото з відкритих джерел

Загальна сума виписаних штрафів в Київській області з 1 січня по 10 травня складає 15 млн 283 тис. грн

В Київській області з 1 січня по 10 травня правоохоронці склали 777 адміністративних протоколів на водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння. Загальна сума виписаних штрафів за цей період складає 15 млн 283 тис. грн. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київщини.

Водії продовжують порушувати, попри посилення відповідальності.

Так, за словами правоохоронців з початку року та до 10 травня, інспектори склали 777 адміністративних протоколів на водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Як зазначили патрульні, за статтею 130 КУпАП:

  • за частиною першою (вперше протягом року сів за кермо у такому стані) було складено 683 адмінматеріали на загальну суму 11 611 000 грн (штраф 17 тисяч гривень та позбавленням права керування на 1 рік для кожного порушника);
  • за частиною другою (водії керували у стані сп‘яніння вдруге протягом року) було складено 62 адмінматеріали на загальну суму 2 108 000 грн (штраф у розмірі 34 000 гривень або адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого);
  • за частиною третьою (керували авто у стані сп‘яніння втретє чи більше протягом року) було складено 28 адмінматеріали на загальну суму 1 428 000 грн (штраф у розмірі 51 000 або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу);
  • за частиною четвертою (керманичі вжили алкоголь, наркотики, чи лікарські препарати, виготовлених на їх основі, після ДТП) було складено чотири адмінматеріали на загальну суму 136 000 грн (штрафу у розмірі 34 000 грн на водіїв або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки).

Нагадаємо, уряд вніс зміни до положення про Нацполіцію, згідно з яким правоохоронцям надають нові повноваження.

Тепер поліцейські зможуть проводити у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, прикордонниками, СБУ та спеціальною службою транспорту боротьбу з диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями.

До слова, кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства, яке продавало інформацію із закритих баз даних держаних установ.

 

Теги: поліція штраф водій

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