Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП
Винуватце ДТП був водій Toyota
фото: Поліція Київщини/Telegram

Поліція оперативно затримала водія-втікача

У неділю, 14 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода у Кагарлику Обухівського району Київщини. Про це повідомляє поліція Київської області.

46-річний кермувальник автомобіля Toyota здійснив наїзд на чотирирічну дитину. Дівчинку з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

Водій легковика втік з місця події, але правоохоронці оперативно затримали його дорогою до столиці.

На місці події працювали правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини.

До слова, в Київській області з 1 січня по 10 травня 2023 року правоохоронці склали 777 адміністративних протоколів на водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння. Загальна сума виписаних штрафів за цей період складає 15 млн 283 тис. грн.

Як відомо, найпоширенішими причинами аварій з постраждалими в Україні є перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

За 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми. 

Теги: ДТП Київщина водій Національна поліція України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому
ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий
1 травня, 17:40
Загинули депутат і капітан поліції: на Закарпатті сталася масштабна ДТП
Загинули депутат і капітан поліції: на Закарпатті сталася масштабна ДТП
8 травня, 08:52
Нерідко причинами ДТП стають порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів
У яких аваріях найчастіше гинуть люди? Головні причини ДТП у 2023 році
10 травня, 13:11

Новини

Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП
Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
На Київщині внаслідок падіння дрона пошкоджено будинок
На Київщині внаслідок падіння дрона пошкоджено будинок
Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці
Нічна атака на Київ: іранські дрони знищено на підході до столиці
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6122
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
5197
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
4840
Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці
4697
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
3713
Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя
3614
Ніч виборів у Туреччині: підрахунок голосів виборців триває (оновлено)

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту