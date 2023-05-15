Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП

Поліція оперативно затримала водія-втікача

У неділю, 14 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода у Кагарлику Обухівського району Київщини. Про це повідомляє поліція Київської області.

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46-річний кермувальник автомобіля Toyota здійснив наїзд на чотирирічну дитину. Дівчинку з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

Водій легковика втік з місця події, але правоохоронці оперативно затримали його дорогою до столиці.

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На місці події працювали правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини.

До слова, в Київській області з 1 січня по 10 травня 2023 року правоохоронці склали 777 адміністративних протоколів на водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння. Загальна сума виписаних штрафів за цей період складає 15 млн 283 тис. грн.

Як відомо, найпоширенішими причинами аварій з постраждалими в Україні є перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

За 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми.