Росіяни заявили про затримання причетного до підриву Прилєпіна «уродженця України»
Затриманого нібито впродовж двох днів бачили поряд із будинком, де живе Прилєпін
Російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомляє, що за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України» , раніше засуджений за розбій. У початковому тексті ТАСС писав про «громадянина України».
Затриманого нібито впродовж двох днів бачили поряд із будинком, де живе Прилєпін, а згодом біля автомобіля російського письменника і пропагандиста.
Пізніше Слідчий комітет Росії заявив, що затриманий Олександр Пермяков зізнався у замаху на Захара Прилєпіна. За версією відомства, Пермяков за завданням спецслужб України заклав вибуховий пристрій на дорозі, якою мав рухатися автомобіль Прилєпіна, а потім привів його в дію дистанційно.
Вибух автомобіля з колишнім бойовиком угруповання «ДНР» Захаром Прилєпіним Слідчий комітет РФ кваліфікував як «теракт».
У Слідчому комітеті також зазначили, що близько 11 години, в суботу, 6 травня, в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув водій, а самого Прилєпіна з пораненнями доставили до лікарні.
Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.
6 травня в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.
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