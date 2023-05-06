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Росіяни заявили про затримання причетного до підриву Прилєпіна «уродженця України»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни заявили про затримання причетного до підриву Прилєпіна «уродженця України»
Підірваний автомобіль пропагандиста Прилєпіна
фото з відкритих джерел

Затриманого нібито впродовж двох днів бачили поряд із будинком, де живе Прилєпін

Російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомляє, що за підозрою в причетності до підриву автомобіля колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна затриманий «уродженець України» , раніше засуджений за розбій. У початковому тексті ТАСС писав про «громадянина України».

Затриманого нібито впродовж двох днів бачили поряд із будинком, де живе Прилєпін, а згодом біля автомобіля російського письменника і пропагандиста.

Пізніше Слідчий комітет Росії заявив, що затриманий Олександр Пермяков зізнався у замаху на Захара Прилєпіна. За версією відомства, Пермяков за завданням спецслужб України заклав вибуховий пристрій на дорозі, якою мав рухатися автомобіль Прилєпіна, а потім привів його в дію дистанційно.

Вибух автомобіля з колишнім бойовиком угруповання «ДНР» Захаром Прилєпіним Слідчий комітет РФ кваліфікував як «теракт».

У Слідчому комітеті також зазначили, що близько 11 години, в суботу, 6 травня, в одному з населених пунктів Борського району Нижньогородської області здетонував вибуховий пристрій в автомобілі Audi Q7, в якому перебував Прилєпін. Унаслідок вибуху загинув водій, а самого Прилєпіна з пораненнями доставили до лікарні.

Захар Прилєпін – російський письменник, колишній бойовик контрольованого Росією угруповання «ДНР» і співголова партії «Справедлива Росія – Патріоти – За правду». В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.

6 травня в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

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Теги: росія теракт партії водій автомобіль письменник

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