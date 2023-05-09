«Сталевий фронт» передав нацгвардійцям професійну оптику та техніку для наступу

«Сталевий фронт» – це ініціатива підприємств Ріната Ахметова, що об’єднує усю їхню мілітарну допомогу

Новостворений підрозділ Гвардії наступу Національної гвардії України отримав техніку, яка підвищить ефективність наступальних операцій та зменшить втрати захисників – 20 приладів нічного бачення, 7 дальномірів, 30 колліматорних голографічних прицілів та збільшувачів-магніфаєрів до них, 10 біноклів Schteiner, 7 квадрокоптерів DJI MAVIC 3Т та FMC, а також автономні зарядні станції EcoFlow, супутникові модеми Starlink, планшети та ноутбук. Для підвищення мобільності підрозділу передали транспорт: бус та пікап. Вартість техніки – понад 10 мільйонів гривень, її передала компанія Метінвест в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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Бійці високо оцінюють отриману техніку – за їх словами, високотехнологічні пристрої допомагають знищувати ворога максимізуючи ефективність спецоперацій та мінімізуючи втрати.

«За допомогою таких дальномірів ми можемо дуже точно, на дистанції до 2 кілометрів, визначати відстань до цілей. А відповідно, ефективніше планувати дії, коригувати вогонь на ураження усіма частинами підрозділу. Тому для нас це дуже, дуже необхідна техніка! Здебільшого, у ворога немає таких пристроїв, вони відсталі – як у тактиці, так і у технічному спорядженні. Тому це для нас буде велика перевага – мати такі речі на озброєнні. З даної технікою ми будемо знищувати ворога ще ефективніше, не залишати жодного шансу. Саме таку техніку наші війська потребують для перемоги», – каже заступник голови роти одного з підрозділів наступу з позивним Лео.

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У Метінвесті відзначають, що намагаються постачати військовим високопрофесійне обладнання, допомагаючи із забезпеченням найскладнішої для постачання дефіцитної техніки.

«Прилади нічного бачення, які ми передаємо – це повнофункціональний прилад, який відповідає військовим стандартам НАТО. Постачання високопрофесійної військової техніки потребує погодження документів дозвільного характеру для переміщення техніки через кордон, контроль за логістикою та передачею пристроїв кінцевому користувачу. З виконанням кожного нового запиту військових, ми все ретельніше оцінюємо потреби та якість техніки, все задля підвищення ефективності волонтерства та благодійності. Ми стараємося задовольняти специфічні потреби військових, де в силу складності централізованого постачання допомога потрібна найбільше», – коментує старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль.

Як відомо, «Сталевий фронт» – це ініціатива підприємств Ріната Ахметова, що об’єднує усю їхню мілітарну допомогу. Компанії передали захисникам вже понад 200 тисяч бронежилетів, та понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 1,7 тисячі тепловізорів, 321 автомобіль та автомобілі швидкої медичної допомоги, а для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального. Загалом Рінат Ахметов спрямував на військові та гуманітарні цілі понад 5 млрд грн.