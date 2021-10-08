МВС роз'яснив перехід України на європейську модель автошкіл

Через зміни скоротиться час підготовки майбутніх водіїв

Україна найближчим часом перейде на європейську модель роботи автошкіл. Зокрема, вони зможуть скоротити час підготовки майбутніх водіїв. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпятий, адаптація стандартів до європейських реалізується в рамках курсу України на вступ до ЄС. Цього тижня Кабінет Міністрів вже прийняв постанову, якою вносяться зміни до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв

Таким чином, оптимізовано мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водія, але при цьому самі автошколи не обмежені в можливості додаткових занять. Наприклад, за категорією «В» скорочено час теоретичної підготовки з 100 до 63 годин, час практичної підготовки не змінено – 40 годин.

Крім того, оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки, додано навчальний розділ «медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)», також запроваджено теми, що стосуються електромобілів.

«Майбутні водії спочатку будуть проходити весь курс теорії в автошколі, здавати іспит, і тільки після успішної його здачі зможуть приступити до практики», – додав Драпятий.

Раніше стало відомо, що уряд вніс зміни до навчальної програми автошкіл. Відтепер майбутні автомобілісти навчатимуться правилам поведінці на дорозі.

Автор змін до правил навчання водіїв – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Нещодавно він також запропонував збільшити вартість реєстрації автомобілів. Детально про це – за посиланням.

Також з 1 листопада в Україні змінюються дорожні знаки. Які нововведення запланував український уряд – дивиться за цим посиланням.

І ще одне нововведення від влади – до вересня 2022 року має повернутися обов’язковий техогляд автомобілів. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.