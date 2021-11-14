  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найближчі дві доби в Україні буде спостерігатися сильний туман &nbsp; - Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища
    Найближчі дві доби в Україні буде спостерігатися сильний туман  
    Фото з відкритих джерел

    Укргідрометцентр попередив українців про сильний туман, який спричинить низьку видимість

    Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища, яких слід очікувати дві найближчі доби. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укргідрометцентру.

    «Ввечері 14 листопада, вночі та вранці 15 листопада – туман, видимість 200-500 м», – зазначено у повідомленні.

    Громадянам варто бути готовими до першого рівня небезпечності.

    Нагадаємо, вранці 13 листопада Київ і навколишні міста вкрив густий туман.

    Читайте також:
    Теги: Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища