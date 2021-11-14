Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища
Найближчі дві доби в Україні буде спостерігатися сильний туман
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Укргідрометцентр попередив українців про сильний туман, який спричинить низьку видимість
Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про небезпечні метеорологічні явища, яких слід очікувати дві найближчі доби. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укргідрометцентру.
«Ввечері 14 листопада, вночі та вранці 15 листопада – туман, видимість 200-500 м», – зазначено у повідомленні.
Громадянам варто бути готовими до першого рівня небезпечності.
Нагадаємо, вранці 13 листопада Київ і навколишні міста вкрив густий туман.
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