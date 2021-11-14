В Ірпені спалахнула масштабна пожежа: відео очевидців

За попередніми даними горить гуртожиток

Мешканці Ірпеня повідомляють про масштабну пожежу. За однією інформацією, горить ангар. Про це пише Telegram-канал «Київ Оперативний».

За інформацією дописувачів ірпінського пабліка «Ірпінь Daily» пожежа сталася у гуртожитку на вулиці Єсеніна. Очевидці опублікували відео пожежі.

Наразі подробиці не уточнюються.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, сталася пожежа на вул. Пухівській у Деснянському районі столиці. На місці рятувальники встановили, що на відкритій території сталося загоряння торфу на загальній площі 200 кв. м та глибиною залягання до 30 см.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня в селі Раківка Бучанського району рятувальники декілька діб працювали над ліквідацією пожежі на торфовищі.

Також у жовтні за два дні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу.

Як повідомлялося, 10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.