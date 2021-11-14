Поліція розшукала єнота Сєню, який втік із Маріупольського зоопарку

Патрульні врятували єнота-втікача, який ховався на дереві

Тварина втекла із зоопарку напередодні ввечері. Майже добу єнот провів у місті

12 листопада, близько 21-ї години на лінію 102 Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грецькій, на дереві, сидить єнот. Патрульні, які приїхали на виклик, підтвердили цю інформацію.

«Чи то інспектори, чи то мерехтіння маячків службової машини, привернули увагу маленького хижака і він став спускатися вниз. Оглянувши тварину, жодних поранень не виявлено», – повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, 11 листопада, єнот Сеня втік із зоопарку, поки йому чистили клітку. Поліцейські завантажили смугастого втікача в машину та відвезли додому.

До речі, це не перший випадок втечі єнотів із зопарку Маріуполя.

Раніше під Харковом жителі сфотографували верблюда, що мирно пасся на полі. Поруч із твариною нікого не було, тому очевидці припустили, що тварина загубилася або втекла з розплідника..

Як зазначили у публікації, верблюд вільно гуляв полем у Харківському районі, у напрямку на Липці.

Також на Вінниччині в селі Трудолюбівка Барської громади корова впала у водозабірник на старій фермі. Визволяли тварину бійці Служби порятунку. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Тварина опинилась в ямі на глибині 4 мерти, яка була наповнена водою. Аби дістати корову, рятувальники розрізали металеві труби, між якими затисло тварину та відкачували воду.

Корову обмотали мотузками, за допомогою лебідки витягли з ями та передали власнику.

До слова, на Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг.

Також на Київщині рятувальники витягли коня із колектора.

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