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    Рада збільшила штрафи за спалювання сухої рослинності

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    У березні 2020 року навколо Херсона вирували масштабні пожежі &ndash; горів очерет - Рада збільшила штрафи за спалювання сухої рослинності
    У березні 2020 року навколо Херсона вирували масштабні пожежі – горів очерет
    Фото з відкритих джерел

    На громадян, які спалюють листя, чекає штраф до 6120 грн

    Верховна Рада ухвалила закон №3526 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій. Документ у другому читанні підтримали 311 народних депутатів.

    Цим законопроєктом, зокрема, забороняється випалювання сухої рослинності з порушенням встановленого порядку у прибережно-захисних зонах:

    • уздовж річок, навколо водойм та на островах;
    • уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах.

    «Відповідні зміни вносяться у Водний (статті 89, 90 та 110) та Земельний кодекси України (статті 61, 62, 96 та 150)», - прокоментував прийнятий закон голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

    Закон вводить штрафи за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, за випалювання торфовищ, в тому числі осушених.

    Так, за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами передбачено штраф від 3 060 до 6 120 грн. Посадову особу за таке порушення штрафуватимуть на суму від 15,3 тисячі до 21 420 грн. Такі ж штрафи передбачені за випалювання торфовищ, в тому числі осушених.

    Документ також пропонує збільшити чинні штрафи за знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень, а також за порушення прав державної власності на ліси.

    У першому читанні проєкт закону ухвалили під час засідання 1 вересня 2020 року.

    Теги: пожежа Верховна Рада закон штраф водойма ліс Андрій Мальований
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