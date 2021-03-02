Екоактивісти Києва оголосили про старт акції на захист первоцвітів

Крім небайдужих громадян, з торгівлею пролісками боротиметься поліція та прородоохоронні патрулів

Протягом місяця у столиці триватиме традиційна акція «Збережи первоцвіт», мета якої – зберегти весняні квіти від знищення. У Києві до патрулів правоохоронних та екологічних органів приєднаються екоактивісти, повідомляє «Вечірній Київ». Крім того, на ринках і в місцях вуличної торгівлі, по всьому місту будуть розвішані плакати з попередженнями.

«Ми просимо киян не залишатися осторонь, робити зауваження й роз’яснення продавцям, не купувати рослини, аби не створювати попит на них та повідомляти поліцію про порушників», – зазначив заступник директора Центру публічної комунікації та інформації Дмитро Кулібаба.

Первоцвіти занесені до Червоної книги України, їх заборонено зривати, продавати та купувати.

«Проте багато диких квітів йдуть на продаж у перші тижні весни. До маленьких тендітних букетів найчастіше потрапляють найгарніші, найздоровіші квіти. А залишені у ґрунті лісів або луків суцвіття формують слабке насіння. При зриванні квітів цибулина та коріння ушкоджується, з’являється можливість проникнення бактерій та інших мікроорганізмів в рану. Якщо рослину зірвано, через відсутність листя вона не може шляхом фотосинтезу створювати поживні речовини в цибулині. Все це призводить до того, що там, де цього року будуть зірвані первоцвіти, наступного їх може не бути зовсім. Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти – зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів, мурах, комах, котрі захищають ліс від шкідників. Зникнення первоцвітів ставить під загрозу цілу екосистему» – говорить начальник відділу еколого-освітньої роботи Національного природного парку «Голосіївський» Андрій Хрутьба.

Київ має унікальну флору. Зокрема в «Екопарку Осокорки» цвітуть червонокнижні півники Сибірські та півники болотяні, які також є першими весняними квітами.

«На осокорківських луках часто доводиться боротися зі знищувачами півників, які заїжджають сюди на машинах і зривають квіти на продажч. Проте поліція не має у своєму списку охоронюваних рослин саме червонокнижних півників. Ми готові створити новий методичний матеріал та інфографіку для поліції та всіх активістів, які братимуть участь у рейдах з охорони природи», – підкреслила членкиня ГО «Екопарк Осокорки» Людмила Пей.

Адміністративна відповідальність за збір та реалізацію первоцвітів наступає відповідно до ч. 1 ст. 881 Адмінкодексу України, і тягне за собою штрафи від 510 до 1700 грн із конфіскацією рослин. Згідно з ч. 2 цієї ж статті зривання червонокнижних рослин у межах природно-заповідного фонду, або рослин, які охороняються міжнародними договорами, тягнуть за собою штраф від 1700 до 3655 грн. Але окрім штрафів, порушники мають ще сплатити компенсацію за кожну здобуту рослину. Наприклад: черемша (цибуля ведмежа) коштуватиме 62 грн за штуку, шафран (крокус) та підсніжник – від 49 до 62 грн в залежності від виду, сон трава – від 37 до 62 грн залежно від виду.

Раніше повідомлялося про те, що активістами створено візуалізацію майбутньої заповідної зони в екопарку «Осокорки».