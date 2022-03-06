У Києві стався потужний вибух

Протиповітряна оборона знищила ракету над столицею

У неділю, 6 березня, в Києві пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, це була ракета, яку збила українська Протиповітряна оборона, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, 5 березня в українській столиці близько 00:00 пролунали вибухи, їх чули в декількох районах. У місті було оголошено повітряну тривогу. Всіх жителів столиці закликали негайно піти в укриття.

Як повідомлялося, у ніч на 6 березня російські окупанти знову бомбардували житлові квартали Харкова.

Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка.

5 березня харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів.

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