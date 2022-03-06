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    У Києві стався потужний вибух

    Російська окупаційна армія періодично обстрілює Києва - У Києві стався потужний вибух
    Російська окупаційна армія періодично обстрілює Києва
    фото з відкритих джерел

    Протиповітряна оборона знищила ракету над столицею

    У неділю, 6 березня, в Києві пролунав потужний вибух.

    За попередньою інформацією, це була ракета, яку збила українська Протиповітряна оборона, повідомляє УНІАН.

    Нагадаємо, 5 березня в українській столиці близько 00:00 пролунали вибухи, їх чули в декількох районах. У місті було оголошено повітряну тривогу. Всіх жителів столиці закликали негайно піти в укриття.

    Як повідомлялося, у ніч на 6 березня російські окупанти знову бомбардували житлові квартали Харкова.

    Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка.

    5 березня харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів.

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    Теги: вибух Росія окупанти Київ війна #stoprussia
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    У Києві стався потужний вибух