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    На Харківщині у таксистів, що накручують захмарні ціни, будуть забирати авто

    На Харківщині таксисти встановлюють захмарні ціни на перевезення пасажирів містом - На Харківщині у таксистів, що накручують захмарні ціни, будуть забирати авто
    На Харківщині таксисти встановлюють захмарні ціни на перевезення пасажирів містом
    фото з відкритих джерел

    Суми за поїздку стартують від 1000 гривень і можуть сягати кількох десятків тисяч гривень

    На Харківщині правоохоронцям дозволили вилучати автівки у таксистів, які значно підвищують ціни на поїздки. Про це повідомив начальник управління поліції на Харківщині Володимир Тимошко.

    За його словами, через ворожі дії російських окупантів, громадський транспорт не може повноцінно перевозити пасажирів, а таксисти почали значно підвищувати ціни на поїздки.

    «До поліції надходять тисячі повідомлень громадян про те, що таксисти користуються військовою агресією РФ, внаслідок якої міський транспорт не може повноцінно працювати і перевозити пасажирів. Таксисти встановлюють захмарні ціни на перевезення пасажирів містом. Суми за поїздку стартують від 1000 гривень і можуть сягати кількох десятків тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

    Тимошко зазначив, що віднині правоохоронні органи можуть вилучати автівки у таких водіїв.

    «Я дав доручення усім підрозділам поліції виявляти таких водіїв, вилучати автівки. Ми не допустимо, щоб цивільне населення страждало від протиправних дій перевізників», – зазначив Тимошко.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

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    Теги: Харків громадський транспорт ціни транспорт населення перевезення
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    На Харківщині у таксистів, що накручують захмарні ціни, будуть забирати авто