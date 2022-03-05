Ситуація в Харкові: місто знову бомблять, горить багатоповерхівка
Окупанти й далі гатять по житлових кварталах
У Харкові знову чутно вибухи
Російські окупанти продовжують руйнування Харкова. Увечері 5 березня, приблизно о 22.40, знову почалося бомбардування житлових кварталів і мирного населення. Про це інформує «Суспільне Харків».
Ворог знищує місто та цілить у житлові райони.
Жителі Харкова почали повідомляти про нові вибухи та залпи. Звуки снарядів лунають у районі Північної Салтівки.
Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка. Звуки вибуху чути і поблизу центру міста.
Нагадаємо, сьогодні харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото).
Також російські окупанти обстріляли багатоповерхівки Харкова (фото, відео).
Минулої ночі окупанти бомбили Харків: вибухи чутні були у всьому місті