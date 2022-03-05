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    Події в Україні

    Ситуація в Харкові: місто знову бомблять, горить багатоповерхівка

    Окупанти й далі гатять по житлових кварталах - Ситуація в Харкові: місто знову бомблять, горить багатоповерхівка

    Окупанти й далі гатять по житлових кварталах

    фото: ЗСУ, з архіву

    У Харкові знову чутно вибухи

    Російські окупанти продовжують руйнування Харкова. Увечері 5 березня, приблизно о 22.40, знову почалося бомбардування житлових кварталів і мирного населення. Про це інформує «Суспільне Харків».

    Ворог знищує місто та цілить у житлові райони.

    Жителі Харкова почали повідомляти про нові вибухи та залпи. Звуки снарядів лунають у районі Північної Салтівки.

    Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка. Звуки вибуху чути і поблизу центру міста.

    Нагадаємо, сьогодні харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото).

    Також російські окупанти обстріляли багатоповерхівки Харкова (фото, відео).

    Минулої ночі окупанти бомбили Харків: вибухи чутні були у всьому місті

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    Теги: Харків окупанти бомбардування місто населення
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    Ситуація в Харкові: місто знову бомблять, горить багатоповерхівка